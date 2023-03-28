Konya'nın Sarayönü ilçesinde kızı Sema Nur K.'yi (3) boğazından bıçaklayarak öldüren Sevda K.'nin eşi Mehmet K., eşinin psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim. 45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim" dedi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda K., ilk ifadesinde; "Kocamdan bugüne kadar kötü bir söz duymadım. Neyin, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Sevda K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespit için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Daha sonra 'Yorgunum' dediği için annesinin yanına gitmesini ve dinlenmesini söyledim. 1 hafta-10 gün annesinde kaldıktan sonra, 1 hafta önce eve geldi. 22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik. Hiçbir sorun, hiçbir problem yoktu. Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim.

45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim. O sırada yardıma gelen komşularımız, araç ile eşimi hastaneye götürdü. Eve girdiğimde kızım Sema Nur da kanlar içindeydi. Olay nasıl oldu, neden yaptı, bilmiyorum" dedi.