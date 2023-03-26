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Tam vahşet! 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü

Konya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte psikolojik sorunları bulunan genç bir anne 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü. Aynı bıçakla kendisine zarar veren zanlı hastanede tedavi altına alındı

Giriş: 26.03.2023 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü! - Haberler
3 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdü!
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Haber Merkezi

Kentin Sarayönü ilçesinde psikolojik sorunları bulunan genç anne 3 yaşındaki kızının boğazını keserek öldürdü. Aynı bıçakla kendisine zarar veren anne hastanede tedavi altına alındı

Zafer Samancı'nın haberine göre olay Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Karabıyık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre psikolojik sorunları olan ve tedavi gören 3 çocuk annesi Sevda Kocabayık 3 yaşındaki kızı Sema Nur Kocabayık’ı boğazını keserek öldürdü. Sevda Kocabayık aynı bıçakla kendisine zarar verdi.

Durumu gören diğer aile üyelerinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı bıçakla kendisine zarar verdiği öğrenilen anne Kocabıyık hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevda Kocabıyık'ın tedavisinin ardından Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesine gönderildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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