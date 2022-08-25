Esenler'de korkunç kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

AA

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun Esenler mevkisinde bir otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

BARİYERLERİ AŞTI AĞACA ÇARPTI Fotoğraf: İHA

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ Fotoğraf: AA Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, Esenler mevkisinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE, 3 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ Fotoğraf: AA AA'nın haberine göre; otomobilde bulunan 6 kişiden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 3’ünün de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tedavisi süren diğer yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Fotoğraf: DHA Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı. *Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.