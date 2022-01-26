Eş katili kocadan intihar ifadesi!

İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

İKİ ÇOCUĞUNUN ANNESİYDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

"EŞİM İNTİHAR ETTİ" DEDİ

Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, eşini öldürmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri iki çocuk annesinin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.