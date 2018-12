Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal için imza töreni düzenleniyor. Başkanı Ali Koç ve Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ: GÖZÜMÜZÜ KARARTIP TRANSFER YAPABİLİRİZ

"Ersun Yanal ile imza törenimizi daha mutlu daha enerjik şekilde yapabilseydik ama o durumda değiliz. Soner Ergen isimli taraftarımız maçtan önce tribünden düşerek hastaneye kaldırıldı. Son aldığımız bilgilere göre iki ameliyat geçirdi. Hem beyin hem de omurilik ameliyatı... Ameliyatların iyi geçtiğini öğrendik. İnşallah Soner kardeşimiz sıkıntılı durumu atlatacak."

"16. hafta için en kötü senaryoyu yazın deseydik herhalde kimse yazamazdı. Dün 5-6 olacak maçtı. Tüm sezona bakınca formsuzluk, dayanıksızlık, transfer yanlışıyla anlatmanız söz konusu değil. Hayatın olağan akışına aykırı. Bir şekilde bu işin içinde çıkacağız. Biz sezon başında bambaşka bir yapıyla, yarının tohumlarını ekmek için işe başladık. Yenilikleri hayata geçirdik. Ne yazık ki top çizgiyi geçmeyince ağzınızla kuş tutsanız, skorlar her şeyin önüne geçiyor. Geleceği inşa etme konusunda motivasyonumuzun önüne de geçiyor. Günlük krizlerle vaktimizi harcıyoruz. Olumsuz tablonun arkasında camiamızın içinde değerli işlere imza atılıyor. Futbolculara söylemiştim, biz büyük bir camiayız, 33 bin küsür kongre üyesi, milyonlarca taraftarımız var. Eğitimiz kurumlarımız var. Bu camiaya hizmet eden herkes ağzıyla kuş tutsa, futbolda başarı gelmeyince her şey göz ardı edilebiliyor. Bu mutluluğu hak eden camianın tüm karşılığı sizin başarılı olmanız. Bizim görevimiz de en iyi iklimi yaratmak. Futbolda istediğiniz olmayınca her şey göz ardı edilebiliyor.

"Sezon başında bazı oyuncular gitti, transferler yaptık. Bazı yatırımlar yaptık. Yeni bir hocamızı getirdik. Maçlar başladı, hem Şampiyonlar Ligi eleme turunda hem de ligde istediğimiz sonuçları alamadık. 10. haftada hoca değişikliğine gittik. Sayın Cocu'ya da hizmetleri için teşekkür ediyorum. Ayrılık durumunda tutumu için teşekkür etmek istiyorum. Eskiden çok farklı olurdu ayrılıklar. Ayrılış rakamlarının hiçbiri söz konusu değil. Cocu'nun İstanbul'da olmasının nedeni ocak ortasına kadar ailesiyle burada kalmak istemeseydi. Hoca değiştirmediğimiz için ayrılık sözleşmesini imzalamamıştık. 3 yıllık tazminat söz konusu değildi. Tazminatı 1 yıllıktı, onda da ciddi bir indirim yaptı. Medeni bir şekilde ayrıldık. Çok inanıyorum ki kendisi de çok başarılı olacaktır. Burada aşı tutmadı.

10. haftadan sonra Koeman'la devam ettik. Nihai karar verene kadar doğru olacağını düşündük. Ona da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Müthiş bir karakter, liderlik gösterdi. Hiç şikayet etmedi. Profesyonelce davrandı."

"Evet 5 yıldır şampiyon olamadık. Bu sezona şampiyonluk sözüyle başlamadık. 2 dönem talep ettik. Tepe için mücadele edecek kadro kurmaya çalıştık. Şampiyonluk vaat etmesek de bu durumu tahmin etmedik. Değişimin zaman alacağını biliyorduk. Mücadele gerektiğini, liderlik gerektiğini biliyorduk. Ama hiç bu kadar sancılı, acılı olacağını bilmiyorduk. Bu süreçteki sahiplenmesi için taraftarımızdan bahsetmek istiyorum. Stadı dolduruyorlar, her şartta destek oluyorlar, takımı ve yönetimi destekliyorlar. Dün gece burada, bir pazartesi akşamı şampiyonluk maçı gibi atmosfer vardı. Söylemesi kolay, yapması zor bir duruş. Mahcubuz ama dünyanın sonu değil. Bu durumdan hep beraber çıkacağız. Fenerbahçe'nin şu anki durumunu dışarıdaki havayla benzetebiliriz. Yağmurlu, puslu, karanlık... Ama yarın da güneş açacak. Güneş açması için Ersun hoca burada. Hocamız en son şampiyonluğumuza, en erken şampiyonluğumuza, en keyifli sezonumuza imza atan hocamız. Kendisi sorumluluğu kabul etti. 1.5 yıllık sözleşme yaptık, opsiyonlu. Opsiyon sizin olsun dedi. Şampiyonsan otomatik uzayacak dedik. Görüşmelerde hiçbir noktasında ne pazarlık edildi, ne herhangi bir menajer bulundu, kendisi avukat da kullanmadı. Sözleşmeye bakmadı bile kendisi. Fenerbahçe'de yarım kalmış bir işim var, en büyük hayalim 4. yıldızı takmak dedi. Transfer talebi dahi olmadı."

"Tabii ki transferler olacak, gerekirse gözümüzü karartacağız. Önümüzdeki sezon için düşündüğümüz transferler için görüşme yapacağız. Belki de önümüzdeki sezonu şimdiden kazanacağız."

Hocaya bir hedef verdik mi? Net bir hedef vermedik. Konuştuk. 2. yarı 17 maç var, ikinci yarının ilk 3'ünde olalım dedik. Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında. Hocamıza hoş geldin diyorum. Kendi ekibiyle geldi. Tam ekibi konuşacak vaktimiz olmadı. Şu önümüzdeki 2 maçtan sonra sizlere düşüncelerini aktaracaktır. Hocam 2. yolculuğunuz hayırlı, uğurlu olsun. Evinize hoş geldiniz."

"GEREKİRSE AVRUPA'YA GİTMEYİZ"

"FFP çerçevesinde 11.9 milyon euro bütçemiz var. FFP sadece alım-satımdan geçmiyor. Maaş bütçesi de önemli. Hocamız gelmeden önce bir planlamamız vardı. İsimler vardı. Bir kısmı satın alma, bir kısmı kiralama. Bize en çok uyabilecek model 18 aylık kiralama ve opsiyon. Gerekirse gözümüzü karartmak ne demek? Biz ağzımızla kuş tutsak, FFP kurallarına riayet edemeyeceğiz. Onun için bu sene 60 milyon euro kar etmemiz gerekecek. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak? 31 Ocak'ta görüşmemiz var. Anladığım kadarıyla FFP, Türk kulüpleri için başarılı olmamıştır. Türkiye, Avrupa futbolunun dışında kalmamalıdır. Onlar da haklı olarak endişeliler. Belki de önümüzdeki yıl Avrupa'ya gitmektense şampiyon kadroyu kuracağız. Çünkü 1 kuruş harcamasak da FFP'yi yerine getiremiyoruz."

Avrupa'nın en yaşlı 3. kadrosuyduk. Onun dışına çıktık. Önümüzdeki sezon 14 futbolcunun sözleşmesi bitecek. Maaşları düşürmeye çalışıyoruz. Devre arasında da elden çıkaracağımız oyuncular olacaktır. Orada bir rahatlama olacak. Bütün bunları dengeleyerek belirli pozisyon ve isimleri hocamıza sunacağız. Nihai kararı vereceğiz.

"COMOLLI'DEN MEMNUN OLDUĞUM YANLAR VAR, OLMADIĞIM YANLAR VAR"

Sayın Comolli'den memnun muyum? Hocamızla görüşmelerde de ifade ettim. Sportif direktörlüğe inanıyorum. Teknik kadro ve hoca vardır. Hocalar değiştikçe değişmeyen unsurlar da vardır. Scouting, altyapı, medikal, temsil... Dolayısıyla bu müessese devam edecektir. Comolli'den memnun olduğum yanlar var, olmadığım yanlar var. Sizin yazdığınız gibi sportif direktör transferleri yapar, sonra takımın gidişatıyla ilgili karışmaz. Memnun olmadığım kısımsa takım olamadık, ruhu yakalayamadık. Diğer taraflarda da memnunuz. Aynı şekilde devam edeceğiz.

Transfer politikamız eleştiriliyor. Ortalama yaşı indirmek, ücretleri de indirmekti. Bunu da başardık. Tecrübeli oyuncular alacağız, elit oyuncu kapasitesinde alacağız, bir de geleceğe yatırım yapacağız dedik. Bunu da yaptık. Esas hayal kırıklığımız elit oyunculardan aldığımız performans. Ağustos ayında çoğunuz Comolli'yi alkışlıyordunuz.

Elit oyuncular. Bunlardan biri Ayew. Keşke elimizde olsa da kiralamasını uzatsak. Biz bu oyuncuyu neredeyse bedelsiz kiraladık. Diğer 3 elit oyuncumuza göre çok daha memnunum.

Slimani 8, 9. haftada sadece 1 gol atmasına rağmen Türkiye'deki en iyi forvet deniliyordu. Kim tahmin edebilirdi ki bugün yaşadıklarını yaşayacağını. Hayatın olağan akışına aykırı.

Yassine Benzia. Henüz 24 yaşında. 10 numara pozisyonunda 1. tercihimiz değildi. Giuliano'nun transferinden sonra hızlıca bitirdik. Tanınacak halde değil.

Diego Reyes. Genç, bonservisi yok, 2-3-4 sene oynayıp yüksek bedele satarız diye aldık. Yatırımın karşılığı hayal kırıklığı, evet."

"Taraftar Ali Koç olarak başkan Ali Koç için ne düşünürüm? Çok çabaladığını, uğraştığını ama bir o kadar da talihsiz olduğunu ama yarının çok güzel olacağını düşünürdüm."

"Yıl sonunda ya da yılın ilk günlerinde Camiaya Sesleniş programı olacak. Yönetimde görüş ayrılığı olduğu yönünde haberler var. Yönetimde her türlü görüş ayrılığı olur. Bana sorarsanız güçlü bir yönetimimiz var. Herkes kendi alanında işler yapıyor."

Habertürk muhabiri Ahmet Selim Kul'un Fenerbahçe kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun 2013 yılında verdiği bir röportajdaki açıklamasını hatırlatarak yönelttiği "Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü zamanında '3 Temmuz'un her zaman kırmızı çizginiz olduğunu vurguladınız. Fakat şu anda Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü zamanında 'Mahkeme süreci devam eden sezonu şampiyonluğumuzla tamamladık' demişti. Trabzonspor lehine bunu söyledi. Şu anda Samandra'da görev yapmaya başladı? Bu konuda düşünceniz neydi?" soruyu yanıtlayan Ali Koç "Çok saçma bir soru olduğunu düşünüyorum. 3 Temmuz konusundaki duruşumuz netti, burası da bu sorunun yeri değil. Bir kişinin Fenerbahçe'de çalışabileceğini düşünüyorsak onu da çok iyi filtreliyoruzdur." ifadelerini kullandı.

ALPER BOĞUŞLU NE DEMİŞTİ?

Alper Boğuşlu'nun 29 Kasım 2013 yılında verdiği röportajda yer alan ifadeler şöyle:

"2010-2011 sezonunda ligin bitmesine 9 hafta kala Onur sakatlandığında genel kanı şampiyonluk gitti şeklindeydi. Çünkü Tolga ile ligi şampiyon bitiremeyeceğimiz gibi çok yanlış bir düşünce vardı. Tam da beklentime uygun olarak, Tolga Türkiye standartlarının üzerinde bir performansla 9 maçta 3 gol yiyerek Türkiye liglerinde en az gol yiyen kaleci oldu. Sonuçta mahkeme süreci devam eden şampiyonluğumuzla sezonu tamamladık."

ERSUN YANAL KONUSUNDA FİKRİ NASIL DEĞİŞTİ?

"Ersun Yanal konusunda fikrim nasıl değişti? Sosyal medya insanların hür iradelerini ifade ettikleri bir ortam. Bununla beraber hiç doğal olmayan, troll diye adlandırdığımız burada bulunan birkaç gazeteci arkadaşın medet umduğu, troller üzerinden gazetecilik yaptığı bir ortam içindeyiz. O ortamdan medet umanlara söylüyorum, er ya da geç gerçekler ortaya çıkacaktır. Ne mesleğinize, ne spora, ne de Türk gençliğine bir faydanız yok.

Ersun Yanal hakkında görüşlerimi ilettim. O zaman hocamız Cocu'ydu. Uzun vadede devam edeceğimizi düşünüyorduk. 10. hafta itibariyle bu karardan dönmeye karar verdik. Hata yaptıysam söylerim. Ne olarak söyleyeyim 'Bugün olmayacak, yarın da olmayacak' demişim. Hatta hocamız PR kampanyası yapıyor demişim.

O zamanki tepkileri anlayışla karşıladığımı söylemişim. Ne bu sezon için ne de yarın için olmayacağını söylemişim. Taraftara bu sevdadan vazgeçmişim.

İnat için getirmiyoruz gibi bir şey yok demişim. En ağırı da Ersun hoca ile uzun vadeli plan yapamayı demişim. Bununla beraber Ersun hocanın bize yaşattığı şampiyonluk en keyifli şampiyonluk demişim.

Evet fikir değiştirdik. O zaman doğru fikir oydu. O zaman planlarımızda yoktu. Niye yoktu? Medyada bir kampanya yapılıyor diye düşündüm. Yabancı hoca ısrarımın nedenini söyleyeyim. Ersun hoca için söylemiyorum. Ne yazık ki spor medyamız spordan ziyade yıkıcı, güzelliği değil olumsuzluğu öne çıkaran, 5-6 kişinin kurguladığı dünyada büyük baskı kurabilen, sevdiğini parlatan, sevmediğini yıpratan olduğu için yabancı hocayı tercih etmiştim.

Hocamızla buluşunca en çıplak haliyle istişare ettik. Aldığım cevaplardan tatmin oldum. Cevaplar bizi tatmin etti. Hata üstüne hata yaptık. Şimdi yeni bir başlangıç yaptık.

Çok kötü gidiyorduk, Erwin'le devam ederken sağlıklı karar vermek için bütün alternatifleri değerlendirdik. Türk hoca olması gerektiğini, Fenerbahçelilik ruhunu aşılayabilecek biri olması gerektiğini düşündük. Zaten Ersun hocadan başkası çıkmıyordu."

ERSUN YANAL: 4. YILDIZI TAKACAĞIZ

"Biz Fenerbahçe'de umutları gerçekleştirmek için buradayız. Sayın başkanın anlattığı sürece ben 2 gün önce girdim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü koyduğu sportif hedefleridir, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olmasıdır. Sayın başkanımızın ait olduğu Koç ailesi Türk sporu için çok önemlidir. Ülkemiz adına büyük bir şans. Sporun birçok alanında yapılacak vizyoner adımların başladığını biliyorum. Böyle bir camianın, mensubu hissettiğim camianın içindeyim. 4. yıldızı takacağız. Hepinizin desteğiyle şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. Burada olmaktan çok mutluyum.

Şu an 1 maçımız kaldı. 2. yarının puan cetvelinde zirvede olan bir takım olacağız. Ligi kaçıncı sırada bitiririz şu an onun matematiğini yapamam.

Ben geleli toplamda 3 gün oldu. Bütün bunlarla tasarrufları geniş bir toplantıda konuşacağız. Antalyaspor maçından sonra sizlerle bir araya gelip açıkça cevap vereceğim.

Fenerbahçe'nin bir kültürü var. Biz onun dışında hiçbir şey yapmaya çalışmayacağız. Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayacağız. İstatistikleri yine biz belirleyeceğiz.

Taraftarımızın ortaya koyduğu tavır şampiyonlukla ilgiliydi. Ben o takımı tek başıma şampiyon yapmadım. Yine aynı şekilde hep beraber bunun daha keyiflisi için çalışacağız.

Oynamak istediğimiz futbolu, temponun sürekliliği için zamana ihtiyacımız var. Bunu yaptığımızda pozisyon vermedik. Bunu daha uzun süre oynamak hedefimiz. Her oyunun kendi kondisyonu var. Kısa sürede başarmak zor ama bunu yapmak zorundayız. İkinci yarıda bunu izleyeceksiniz.

Ben 2013/2014 sezonunda görev yaptım. Benim şampiyon oldu dediğim bir takım oldu, o da Fenerbahçe'dir. Bu konu açılmamak üzere kapansın. Bunlar futbola zarar veriyor.

Türkiye'de sporun geldiği noktayı anlamanız gerekiyor. Takımlarımızın durumu, FFP'den bahsederken ben bir taraftan üzülüyordum. En büyük belirsizlik ise yönetimsel problemlerdir. Türkiye'de 2 çalışma yapılmış. Sporda gelişimi anlatmışlar. Bir kültür, biri kültür. İki sonuç çıkmış. Kulüplerimizin bu durumu yönetsel problemlerdendir. Kurumsallaşmanın doğru planlanmamasındandır. Kurumun hafızası oluşturulmak zorunda. İsimler üzerinden algılamayın. Koç ailesinin bugün Türkiye'deki durumunu anlıyorsunuz. Kurumlarıyla yaptığı işin standardı düşünüyorum. Bu kimliğin Fenerbahçe'ye aktarılmak istenmesi kadar doğal bir şey yok. Bundan Fenerbahçe kazanacaktır. Bunu böyle düşünürsek hepimiz olaya daha yumuşak yaklaşırız. Ben de bunu böyle anlıyorum. Üstüme herhangi bir alma da bulunmuyorum. Bir spor adamı olarak destek oluyorum. Her yerde de bunu söylerim."