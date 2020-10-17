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Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre Gence'ye atılan füze, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistanın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını bildirdi.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını bildirdi.

Haciyev, ''Ermenistan, zalimce sivillere saldırmaya başladı. Bu Ermenistanın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var'' açıklamasında bulundu.

ÖMER ÇELİK: CEZASIZ KALMAYACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’yeGence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." ifadelerini kullandı.

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