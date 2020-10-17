1. Motorize Alayı'nda 300 Ermeni asker kaçtı!

AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ermeni güçlerle çatışmaların sürdüğü Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin operasyonlarda bazı elverişli tepe ve mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.

FUZULİ ERMENİLERDEN GERİ ALINDI

Fuzuli şehrinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırına ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz" diye konuştu.

7 TANK VE 2 GRAD FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada ayrıca, Ermenistan ordusuna ait 7 T-72 tank, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs, mühimmat taşıyan 10 aracın imha edildiği aktarıldı.

ÖLÜLERİNE ALMADAN KAÇTILAR

Ermenistan ordusu 5. Muhrip Alayı 1. Taburunun çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildiğine dikkat çekilen açıklamada, 1. Motorize Alayından yaklaşık 300 askerin mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

"ORDUMUZ CEPHE BOYUNCA AVANTAJLI DURUMDA"

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı. Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği altı çizilen açıklamada, sabah saatlerinden başlayarak Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.