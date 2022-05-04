Erkan 7 yaşındaydı! Kahreden haber!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsü belirlenemeyen 02 ABY 940 plakalı otomobil, Mehmet Yıldırım (36) idaresindeki plakasız motosikletle Fatih Mahallesi Baraj yolunda çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre motosiklet sürücüsü Yıldırım ve motosiklette bulunan oğlu Erkan Yıldırım (7) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan Yıldırım (7) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.