MHP lideri Bahçeli, bugün Meclis'te grup toplantısı yapmamasına rağmen muhalefet kulisine geldi. Beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Erkan Akçay, Fethi Yıldız ve Yaşar Yıldırım da yer aldı. Bahçeli, beraberindeki MHP'lilerle birlikte kuliste sohbet etti.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından, muhalefet kulisinde MHP lideri Bahçeli ile görüştü.

MHP lideri yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Meclis çalışmalarına ara vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde de ziyaret etmişti.

Erdoğan, Bahçeli'nin bugün Meclis kulisine gelmesinin ardından tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli sağlığının daha iyi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan ve Bahçeli yaklaşık 15 dakika sohbet ederken, çay içtiler.

BAHÇELİ'NİN GRUP TOPLANTISI ARALIK'TA

MHP lideri Bahçeli, sağlık durumunun dışında Meclis'teki bütçe görüşmeleri nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda grup toplantısını düzenlemiyor. Bahçeli'nin bütçe görüşmelerinin sonrasında, yılbaşından önce grup toplantısı düzenleyebileceği belirtildi.

EYT AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli, basın mensuplarının EYT ile ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi: Cumhurbaşkanının son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım'da yaptığı konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" mesajını vermişti.