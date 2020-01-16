HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı faiz kararı öncesinde "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak." diyen Erdoğan, "Hem gösterge faizlerinde, hem piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapılıyor. Faizler, bir önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 15 puan, konut kredilerinde 15 puan, ihtiyaç kredilerinde 18 puan gerilemiştir." şeklinde konuştu.,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısındaki ekonomiye ilişkin sözlerinden öne çıkan satırbaşları şöyle:

- Küresel düzeydeki belirsizlikler ve spekülatif saldırılar karşısında kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek, 2019’da ülkemizi yeniden yükselişe geçirdik. Öncelikle, saldırı dalgasının ilk ayağı olan döviz kurunu, nispeten istikrarlı bir çizgiye oturttuk.

- Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. Geçtiğimiz Eylül ayında 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programımız yürürlüğe girdi. Programın temel hedefleri, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesidir.

- 17 yılın genel görüntüsü, ekonomide hedeflerimizin çok da gerisine düşmediğimize işaret ediyor. 2003 yılından önceki 16 yılda, yıllık enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeyken, 2003’den bu yana yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Tüm sıkıntılara rağmen 2019 enflasyonu da yüzde 11,8 oranı ile bu genel görünümün çok dışında kalmadı.

BORSA REKOR KIRDI

- Para ve maliye politikalarını, güçlü eşgüdüm ve yapısal reformlarla tahkim ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5’e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9’a düşmesini hedefliyoruz.

- İVME finansman paketi kapsamında 2019’da firmalara yaklaşık 48 milyar liralık kredi imkânı sunduk. Bu kapsamda 56 binin üzerinde kredi adedine ulaşılarak, 29 milyar liradan fazla kredi tahsisi gerçekleştirildi.

2019’un üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,9’luk pozitif büyümeyle ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz.

- Merkez Bankamızın altın dâhil toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı.

- Borsa İstanbul’un 2003 yılında 10 bin 600 olan kapanış endeksi, dün 121 bini bularak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

KREDİ RİSK PUANI İYİLEŞMEYE BAŞLADI

- Ekonomik göstergelerin hemen tamamı, önümüzdeki dönem için olumlu yönde gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.

Ekonomimizin en büyük zaafı olarak gösterilen cari işlemler dengesinde, tarihimizde ilk defa Eylül ayı itibariyle 5,4 milyar dolar artıya geçtik.

- Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. Hem gösterge faizlerinde, hem piyasa faizlerinde ardı ardına indirimler yapılıyor. Faizler, bir önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 15 puan, konut kredilerinde 15 puan, ihtiyaç kredilerinde 18 puan gerilemiştir.

- Kasım ayında 91,3 olan ekonomik güven endeksi Aralık ayında 93,8’e yükseldi ve yılı zirvede kapattı. 2019 yılı Kasım ayında bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,6 seviyesindedir. Bu seviye, yüzde 8 olan uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerindedir.

- Gelişmekte olan ekonomilerden pozitif yönde ayrılan Türkiye’nin kredi risk puanı iyileşmeye başladı. Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni pazar yapısı oluşturarak, faizsiz finansman araçları geliştirdik.

İŞ YAPMA KOLAYLIĞINDA 10 SIRA YÜKSELİŞ

- Uluslararası yatırımlar dünyada azalırken, ülkemiz bu konuda oldukça iyi bir konumda yer almayı sürdürüyor. 2003-2019 arası dönemde ülkemize gelen doğrudan yatırımların toplamı 217 milyar doları aştı.

- Geçtiğimiz Nisan ayında yeniden yapılandırdığımız “Yatırım Ortamını İyileştirme Yüksek Kurulumuz”, eylem planlarını etkin şekilde hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz, girişimcilere yatırımları öncesinde, yatırımları esnasında ve sonrasında gereken her türlü desteği veriyor.

- Dünya Bankası tarafından hazırlanan İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 43’üncü basamakta yer alan Türkiye, bu yıl 10 basamak birden yükselerek 33’üncü sıraya geldi. Önümüzdeki dönem atacağımız adımlarla ülkemizi yatırım yapılabilir en iyi ülkeler arasına yükseltmeyi hedefliyoruz.