MİT ve TSK tarafından 18 ve 24 Temmuz'da Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler hava harekatıyla vuruldu. İlk operasyon Dohuk kırsalında yolda, ikinci operasyon ise Batifa kırsalında gerçekleşti. MİT, saldırıdan 1 gün sonra teröristleri takibe aldı.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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