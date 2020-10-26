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IKYB tarafından yapılan açıklamada "Yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda Kürdistan Bölgesi polis ve asayiş güçleri planla bağlantılı bazı kişileri gözaltına almıştır. Interpol’dan da yardım alınarak uluslararası ortaklarımızla birlikte planda dahli bulunan diğer kişiler yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada ilk dosya kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin PKK bağlantılı olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Avrupa’da ikamet eden ve bağlantıları tespit edilen bazı kişilerin Erbil’de bir konsolosluğa saldırı, diplomatlara yönelik suikast hazırlığı ve yabancı özel şirketlere saldırı planladığı ortaya çıkarıldı.

Bununla birlikte Kürdistan Bölgesi’nde faaliyet yürüten Batılı ülkeler ile dünya çapındaki marka ve şirketlere yönelik saldırı girişimleri de tespit edilmiştir.

Asayiş güçlerinin söz konusu grubu 4 aydan fazla takibi sonucu birçok kişinin can güvenliği sağlanarak birçok şüpheli yakalanmıştır. Bu kişilerden ikisi Suriye vatandaşıdır.

İkinci dosyada bir yıldan fazla süren takip sayesinde şimdiye kadar tamamı Irak vatandaşı 8 kişi yakalanmıştır. Bu grup, Kürdistan Bölgesi’nde bir valiye yönelik suikast, Bölge genelinde ve Duhok vilayeti özelinde bir dizi şiddet olayı planlamıştır.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi’nin resmi kurumlarına yönelik saldırılarla istikrar ortamının bozulması için plan yapılmıştır.

Üçüncü grup ise Anti Terör Birimi’nin bir yıldan fazla süren takibi ve geniş çaplı operasyonları sonucu polis tarafından çökertilmiştir.

7 şüphelinin tamamı Irak vatandaşıdır. Bu grup ayrıca üst düzey bir istihbarat yetkilisi ile bir yargı mensubuna yönelim suikast hazırlığındaydı.

Grup, aralarında PKK’nın da olduğu bazı çevrelerle birlikte bilgi alışverişinde bulunmuştur. "