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        Haberler Gündem Engelli çobana dayak atanlar tutuklandı

        Engelli çobana dayak atanlar tutuklandı

        Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener'in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve kardeşi suça sürüklenen çocuk S.G.'nin tutuklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:56 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:48
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        Engelli çobana dayak atanlar tutuklandı
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        Olay, 20 Eylül 2024’te Andırın’ın kırsal Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi.

        Kardeşler, Yener’den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener’i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Nail Yener’in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklandı. 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.’nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.

        Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklayama göre, soruşturma kapsamında Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G. tekrar tutuklandı.

        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
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