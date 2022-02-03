Enflasyon sepeti değişti

TÜİK ocak ayı verisiyle beraber enflasyon sepetinde değişikliğe gittiğini açıkladı.

Buna göre içerisinde doğalgaz ve elektrik faturalarının da yer aldığı konut harcamalarının sepetteki oranı yüzde 15.36'dan yüzde 14.11'e düşürüldü.

2021'de ise sepet ağırlığı şu şekildeydi:

TÜİK enflasyon hesaplamasından mısırözü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz yeşil soğan ve üçlü kanepenin çıkarıldığını da duyurdu.

Detaylar geliyor....