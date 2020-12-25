Dehşeti ifşa etti, hapsi istendi!

Trabzon'da hayvanlarına şiddet uygulayan kişini görüntüsü çekip, sosyal medyadan yayınlayan hayvan hakları derneği başkanı hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan hapis istendi.
36 SANİYELİK GÖRÜNTÜ YAYINLAMIŞ
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye T., Fatih Mahallesinde 23 Haziran 2020 tarihinde balkonda Zeus adlı köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen Kemal Ş. adlı kişinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun üzerine Kemal Ş. adlı kişi özel hayatının gizliliğinin ifşa edildiğini ileri sürerek, Lütfiye T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Lütfiye T.’nin Kemal Ş. adlı kişinin ve hayvanlarının sesinden oluşan 36 saniyelik bir görüntüsünü yayınladığı tespit edildi.
'HAYVANA EZİYETİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM'
Soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan emekli öğretmen Lütfiye T., hayvana yapılan eziyeti engellemeye çalışmak için kendisine gelen görüntüyü derneğin sosyal medya hesaplarından paylaştığını söyledi. Lütfiye T., "Hem suçlu hem de güçlü. Görüntülerde şahsın yüzü görülmüyor. Ben adreste vermedim. Ben şikâyetçi olacağıma o benden olmuş. Uzlaşma çerçevesinde ne istediği sorulduğunda, 5 bin TL ya da küçük bir köpek talep etti. Bende adalete sığındım" diye konuştu.
GİZLİLİĞİ İHLALDEN HAPİS TALEP EDİLDİ
Soruşturmayı tamamlayan savcı, özel hayatin gizliliği ihlal etmek suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenilen Lütfiye T., asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
KÖPEĞE EL KONULDU
Öte yandan, görüntülerin yayınlanmasının ardından şiddete uğrayan köpeğe yetkililer tarafından el konuldu.
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