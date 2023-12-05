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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sağlık çalışanlarına darp! Kağıthane'de "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!

        İstanbul'da korkunç şiddet! "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar

        Sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı daha meydana geldi. İstanbul'da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Sidar Erdal, eldiveninin kirli olduğu iddiasıyla hasta ve hasta yakını tarafından feci şekilde darp edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:10
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        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
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        Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Sidar Erdal eldiveninin kirli olduğu iddiasıyla hasta ve hasta yakını tarafından darp edildi. SES Şişli Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları yaptıkları basın açıklaması ile sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadı.

        Olay, dün akşam saat 17.20'de Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sarı alanda görevli hemşire Sidar Erdal hastaya enjeksiyon yapacağı sırada hasta yakınının kendisine 'Eldivenlerini değiştir' demesiyle tartışmaya başladı. Hemşirenin eldivenleri değiştirmesine rağmen hasta ve hasta yakını hemşire Sidar Erdal'ı darp etti. Araya girenlerin yardımıyla kavga sona erdi. Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Hasta Bager D.K. ile hasta yakını Veysel O.B. gözaltına alındı. Hemşireyi darbeden iki kişiye, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

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        "ŞİDDET VARSA BİZ YOKUZ"

        Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sağlık çalışanları arkadaşlarının hastanede darp edilmesine tepki gösterdi. Seslerini duyurmak isteyen çalışanlar 'Biz ölürsek kim yaşatacak' ve 'Şiddet varsa biz yokuz' yazılı pankart açarak hastane önünde basın açıklaması yaptı.

        "HEMŞİRE ARKADAŞIMIZ DARP EDİLDİ"

        Grup adına basın açıklamasını okuyan hemşire Bahar Tuncer, "Bugün yine maalesef ki bizi derinden üzen, artık yeter demekten bıktığımız, her gün bir hastaneden gelen şiddet haberlerine bir yenisini sizlerle paylaşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Önünde bulunduğumuz bu devasa, dışından oldukça gösterişli hastanemizin acilinde dün akşam acil nöbetinde bir hemşire arkadaşımız hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. Saldırgan sağlık emekçisi arkadaşımızın eldiveninin kirli olduğu gerekçesiyle önce sözel şiddet uygulamıştır. Lateks malzemesi oksijene maruz kaldığında oksidasyon meydana gelir ve bu da renk değişimine sebep olabilir. Bunun nedeni, lateksin parçalanabilen ve eldivenin zamanla sararmasına neden olabilen proteinler içeren doğal bir malzeme olmasıdır. Eldivenin temiz olduğunun izahına ve değiştirilmesine rağmen saldırgan fiziksel şiddet uygulayarak arkadaşımızı kötü şekilde darp etmiştir" dedi.

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        Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak Sevim ise, Dün akşam çalışmış olduğumuz bu hastanede arkadaşımız Sidar haksız ve hukuksuz bir şekilde hizmet vermeye çalıştığı hasta ve hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldı. Arkadaşımız bu şiddet karşısında gözünü kaybedebilirdi. Yüzünde kalıcı hasar oluşabilirdi" diye konuştu. Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

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