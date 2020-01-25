SON DAKİKA! Elazığ ve Malatya için 3 ay vergi muafiyeti -Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da bulunan vergi mükelleflerinin mücbir sebep süresince vermesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, depremden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödemeleri süreleri 3 ay uzatıldı" ifadeleri kullanıldı