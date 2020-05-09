Alınan bilgiye göre, Muş'tan hasta getiren sürücüsünün adı belirlenemeyen 49 AJ 120 plakalı ambulans, Cahit Dalokay Caddesi'nde Oktay Aktaş'ın kullandığı 16 DU 512 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada onkoloji hastası olduğu öğrenilen Hanım Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü, bir sağlık görevlisi ile hasta refakatçisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.