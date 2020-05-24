Elazığ'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 04.45 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.