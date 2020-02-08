İmamoğlu'ndan zam açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, ulaşım zammına ilişkin şunları söyledi:

"3 yıldır, 2017'nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor ama Türkiye'deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Yakıt zammını, o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız, hizmetimizi sürdürebilme çabası ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de inanın o maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim. Bugünkü ekonomik koşullarda vatandaşımız haklı. Elbette ben trajikomik ifadelerde bulunan bazı siyasilere de gülümsüyorum. Sanki Ekrem İmamoğlu'nun zam yaptığı bir husus tek gündem" dedi.

TAM BİLET 3,5 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden zamma ilişkin yapılan açıklamada "UKOME, yaklaşık 3 yıldır değişmeyen toplu ulaşım ücretlerinde maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesi yapma kararı aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi" ifadeleri kullanmıştı. Belediye'nin internet sitesinde zamma ilişkin şu tablo kullanılmıştı: