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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan o videoya yorum | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'ndan o videoya yorum

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya'da sokakta şarkı söylediği videoya ilişkin yapılan yorumlara tepki göstererek, "Kadınların şarkı söyledikleri, güvende hissettikleri bir şehir yaratmak, bizim hedefimiz olmalı" dedi. Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren İmamoğlu "Suriye'nin bir hukuk devleti olarak yönetilmesi elzem" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:17
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        İmamoğlu'ndan o videoya yorum
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suriye'deki son gelişmeler hakkında, "Bizim, oluşan ortamın geleceğini düşünerek temkinli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor" dedi. Eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya'da sokakta şarkı söylediği görüntüler hakkında, “Bu, siyasetin geldiği çamur düzeyini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya’nın Yeni Bir Sabah programına konuk olarak gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, Suriye’deki rejim değişikliği süreci, Türkiye’nin dış politikası ve sosyal medyada gündeme gelen Dilek İmamoğlu videosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER TEMKİNLİ OLMAK GEREK

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        İmamoğlu, Suriye’de yaşanan rejim değişikliği ve Türkiye’nin dış politikası hakkında şu ifadeleri kullandı:

        "Bizim, oluşan ortamın geleceğini düşünerek temkinli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Suriye’nin bir hukuk devleti olarak yönetilmesi elzem. Ancak 2011’den bu yana yürütülen dış politika tarihin en kötü yönetilen süreçlerinden biri. Bir gün komşularımızla daha güçlü ilişkiler kurmanın önemini daha iyi anlayacağız."

        DİLEK İMAMOĞLU VİDEOSU HAKKINDA YANIT

        Sosyal medyada eşi Dilek İmamoğlu’nun bir videoda arkadaşlarıyla şarkı söylediği görüntülerin eleştirilmesi hakkında konuşan İmamoğlu, bu duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, “Bu, siyasetin geldiği çamur düzeyini gösteriyor. Benim eşim iyi yetişmiş bir Türk kadını, üç vatansever evlat yetiştirmiş bir anne. Ben bu videoya bakınca şöyle düşünüyorum. 'Peki, biz böyle bir şehir yaratabildik mi?' Kadınların özgürce şarkı söylediği, sokakta güvenle yürüdüğü bir şehir hayal etmeliyiz" dedi.

        İmamoğlu, kadın haklarının önemine dikkat çekerek İstanbul’u daha özgür ve güvenli bir şehir yapma hedeflerinden bahsederken, “Kadınların şarkı söyledikleri, güvende hissettikleri bir şehir yaratmak, bizim hedefimiz olmalı. Toplum olarak daha ilerici bir anlayış benimsemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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