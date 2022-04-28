Ekonomik güvende gerileme

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TÜİK nisan ayı Ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Nisan ayında marta göre yüzde 1.1 oranında azalarak 94.7 değerine düştü.

Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 7.3 oranında düşerken, reel kesim güven endeksi yüzde 0.5 azaldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.9 inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3 yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2022: