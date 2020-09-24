Ek ithalat vergileri yıl sonuna uzatıldı

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17 Nisan tarihinde getirilen ve ekim ayından sonra indirilmesi planlanan yüzde 5 ila 50 arasındaki ek ithalat vergileri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2955 sayılı kararla yıl sonuna de uzatıldı.

Karar kapsamında oyun konsolları, bazı tekstil, deri ve ayakkabı ile seramik ürünleri, demir veya çelikten vidalar, kesintisiz güç kaynakları, transformatörler, golf sopası vb. pek çok ürün için getirilen ek vergiler yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Örneğin, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 9504.50.00.00.00 olan Xbox, Playstation vb. video oyun konsolları ve makineleri için 18 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilave yüzde 50 oranında uygulanmaya başlanan gümrük vergisi 1 Ekim'de yüzde 20'ye inecekti. Fakat düzenlemeyle yüzde 50'lik uygulama en azından yıl sonuna dek devam edecek.

OYUN KONSOLUNA YÜZDE 50 EK VERGİ!