Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı!

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde otobüs durağında otobüsün yolcu almak için durduğu sırada emniyet şeridine giren ehliyetsiz sürücü, 2 kişiye çarparak ağır yaraladı. Feci olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay, E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine gidişte yolcu indirip bindirmek için durağa yanaşan belediye otobüsü durağa tam yanaşmadan kapılarını açtı. Bu sırada otobüse yanaşan 2 erkek yolcuya emniyet şeridinden son sürat gelen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolculardan biri yola, diğeri kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşlar, ilk müdahalenin ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri durumları ağır olan iki vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.
Olay anında orada bulunan Emrecan Ertürk, dehşet anlarını anlattı: "Burada otobüs yolcu indiriyordu. Beyaz araç emniyet şeridinden geliyordu. Durakta bekleyen 2 yolcu vardı. Araç onları fark etmedi ve bir anda çarptı. Çarptıkları yolculardan birisi yola fırladı diğeri kaldırıma çarptı. Çarpan sürücünün de ehliyeti yokmuş. Ambulansı aradık geldiler. Yolun ortasında yatan adamın durumu ağırdı alnı açılmıştı. Kaldırımda yatan arkadaşın da kafasında kırıklar vardı. Ambulans geldi onları götürdü. Otobüs emniyet şeridinin diğer tarafındaydı. Durağa tam sıfır değildi. Üst geçit kullanılmadığında da burada buna benzer kazalar oldu" dedi.
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