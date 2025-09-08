EGM: 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında provokatif dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı açıklandı. Tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO