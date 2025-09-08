Habertürk
        EGM: 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

        EGM: 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 01:22 Güncelleme: 08.09.2025 - 02:42
        EGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında provokatif dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildiği ve haklarında işlem başlatıldığı açıklandı. Tespit çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

