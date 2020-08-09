Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eğitimlere TCG Burgazada ve TCG Mart ile NATO Dairimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli Alman Deniz Kuvvetleri'ne ait lojistik destek gemisi FGS Berlin katıldı.

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