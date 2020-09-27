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Ege Denizi'nde, saat 01:50'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

Deprem yerin 10.4 km altında meydana gelirken bölgede artçılar sürüyor.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre meydana gelen son depremler şu şekilde:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.09.27 02:09:21 39.9270 24.3293 9.1 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN 2020.09.27 01:50:24 39.9897 24.4035 10.4 -.- 5.4 5.4 YUNANISTAN 2020.09.27 00:02:49 37.0018 35.8830 5.5 -.- 1.5 -.- CIFTLIKLER-CEYHAN (ADANA) 2020.09.26 23:34:24 38.2530 38.6663 4.7 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 2020.09.26 23:22:57 39.6655 43.1033 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIHARMAN-(AGRI) 2020.09.26 22:33:14 37.0460 36.1342 2.0 -.- 2.0 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) 2020.09.26 21:48:14 38.0810 34.0045 7.1 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-(AKSARAY)