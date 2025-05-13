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        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde saat 02.30'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 02:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 04:36
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        Ege Denizi'nde 4,9'luk deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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