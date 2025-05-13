Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 02.30'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi
Giriş: 13.05.2025 - 02:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 04:36
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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