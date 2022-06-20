Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

AA

Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası'nda (Karpatos) 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Kerpe Adası olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'nın haberine göre; depremin 18 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, Muğla'nın Datça ilçesine 131 kilometre mesafede olduğu bildirildi.