Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Melen Çayı'nın taşması sonucu oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi bulmak için İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğiyle köylerde mahsur kalan 212 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.

KAYIPLARIN 3'Ü ÇOCUK

Esmahanım köyünde kaybolan, Cengiz (53),Fatma (42) ve Kağan Töngel (3),anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9),ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyor.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Düzce´nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cansız bedeninin alınması için çalışma yapılıyor. Diğer 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

KARAYOLUNDA ÇÖKME

Düzce´de sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonrası çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selin en çok etkilediği Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde asfalt yolda birçok noktada göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 şeritli yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Bölge `Heyelan Mıntıkası´ ilan edildi. Dokuzdeğirmen köyünden Esmahanım gibi sel sularının vurduğu noktalara ulaşım karayolundan kontrollü bir şekilde yapılabiliyor.

'ŞU AN CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Göçen asfaltın hemen yanı başındaki konutlarında yaklaşık 25 yıldır yaşadığını söyleyen 45 yaşındaki Havva Varol, "Gece 1 gibi yağış başladı. Çok korktuk, kaçtık komşunun evine gittik. Buralardan hep sel suları geldi. En son çare kendimizi yola attık bekledik. Burada yol göçtü. Bu durum bizi tedirgin ediyor. Bu göçük ile birlikte bizim evimizin arkası da gitti. Şu an can güvenliğimiz yok. Daha önce bir sel olmuştu ama bu kadarı olmamıştı. Yollarımız yıkılmamıştı. Bu sefer çok fazla oldu" dedi.

'TOPRAKLARIMIZ YUMUŞADI, TEHLİKEDEYİZ'

Bir başka köy sakini Nurhayat Varol da, `´Korkudan başka bir şey yaşamadık. Çok felaket oldu, su kuvvetli geldi. 5 yıl önce de bir sel olmuştu ama bu kadar etkili değildi. Benim evim su içinde kalmıştı. Bu sefer de eltimin evi tehlikede, yani evin arka tarafı yok, her an gidebilir. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz, tehlikedeyiz şu anda. Toprak oynuyor çünkü. Topraklarımız yumuşadı, oynadığı için tehlikedeyiz´´ diye konuştu.