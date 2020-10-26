Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup, düğün eğlencesi düzenleyerek konvoy yaptı.
DHA'nın haberine göre, kutlama için bir araya gelen kalabalık motosikletli grup, mahalle aralarında ve caddelerde zaman zaman trafiği keserek patinaj çekti. Tüm bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan gruptakiler, yine yasak olmasına rağmen düğün salonunda da oyun oynadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 06 SG 337 plakalı araç sürücüsü Batuhan A., 34 GC 9447 plakalı araç sürücüsü Yalçın A. ve 34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü İsa Y. ve konvoya dahil olan 10 araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Sürücülerden Batuhan A. ve Yalçın A.'ya "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden ayrı ayrı 6 bin 141 lira olmak üzere toplamda 12 bin 282 lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, 06 SG 337 plakalı araç ise trafikten men edildi.
Konvoya katılan 34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü İsa Y.'ye “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" maddesinden bin 228 lira para cezası kesildi.
Sivil trafik ekipleri, konvoya katılan 10 araç ve sürücüsünü tespit ederek, bu sürücülere de toplamda 2 bin 640 lira idari para cezası verdi.
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye ise Hıfzıssıhha kanunu maddesinden ayrı ayrı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 44 bin 520 lira ceza kesildi.
Böylece 14 kişiye toplamda 60 bin 670 lira idari para cezası uygulanmış oldu. Gözaltındaki 14 kişi, adli işlem yapılmak üzere Çekmeköy Vefa Karadurdu Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.
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