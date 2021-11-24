DSÖ'den Avrupa'ya korkutan uyarı!

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DSÖ'den uyarı: Avrupa 700 bin ek Covid ölümüyle karşı karşıya kalabilir
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Mart ayına kadar Avrupa ve Asya'nın bazı kesimlerinde 700 bin kişinin daha Covid'den ölebileceği uyarısında bulundu. WHO'nun Avrupa bölgesi olarak tanımladığı 53 ülkedeki ölü sayısı 1,5 milyonu geçmiş durumda.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Mart ayına kadar Avrupa ve Asya'nın bazı kesimlerinde 700 bin kişinin daha Covid'den ölebileceği uyarısında bulundu.
WHO'nun Avrupa bölgesi olarak tanımladığı 53 ülkedeki ölü sayısı 1,5 milyonu geçmiş durumda.
WHO, Mart 2022 itibariyle 49 ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin "yüksek ya da aşırı baskı" altına girebileceğini belirtti.
Avrupa'daki vaka artışları, Avusturya'nın tam kapanmaya gitmesine neden olurken, diğer ülkeler de yeni önlemleri değerlendiriyor.
Fransa, Almanya ve Yunanistan'da bireylerin tam aşılı olarak kabul edilmeleri için takviye Covid-19 aşılarını yaptırmış olmaları planlanıyor.
Ancak bazı ülkelerde yeni önlemler sert protestolarla karşılandı. Hollanda'daki kısmi kapanma nedeniyle birkaç gece eylemciler polisle çatıştı.
WHO, açıklamasında Covid'in Avrupa bölgesinde başlıca ölüm nedeni olduğu belirtilirken "Mevcut eğilimler sürerse, gelecek yılın bahar aylarındaki toplam ölü sayısının 2,2 milyona çıkması öngörülüyor" denildi.
Teyitli Covid ölümlerinin neredeyse de iki katına çıkıp 4200'e ulaştığı vurgulandı.
Sadece Rusya'daki günlük ölü sayısı son dönemde 1200'ü buldu.
WHO çok sayıda aşısız insanın bulunması ve bazı ülkelerde Delta varyantının hakim olmasının Avrupa bölgesindeki yüksek vaka sayısının ardındaki nedenlerden olduğunu belirtti.
WHO Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, hala aşısı olmayan herkese aşı çağrısı yaptı.
Kluge "Hepimizin gereksiz trajediyi, yaşam kaybını önlemek ve bu kış mevsimine toplumda ve işletmelerdeki sorunları kısıtlamak için fırsatımız ve sorumluluğumuz var" dedi.
WHO Avrupa ülkeleri dışında, İsrail, Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkeleri de Avrupa bölgesinde kabul ediyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: DSÖ'den uyarı: Avrupa 700 bin ek Covid ölümüyle karşı karşıya kalabilir/son-dakika-dso-den-uyari-avrupa-700-bin-ek-covid-olumuyle-karsi-karsiya-kalabilir-3262532
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