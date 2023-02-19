Öz, hastanelerdeki doktor ve hemşirelerin de zorda olduğunu ki bu insanların asıl yardım edecek kişiler olduğunu belirterek sağlık personeline gıda ve barınak sağlanması gerektiğine dikkati çekti.
Diğer yandan, felaketin ilk gününden itibaren sosyal medya hesaplarında yaptığı yardım çağrısına karşılık bulduğuna işaret eden Öz, Amerikalıların "cömert" olduğunu kaydetti.
Türkiye'de yapılması gerekenlerin, herkesin odaklandığı akut insani krizle sınırlı olmadığını vurgulayan Mehmet Öz, yeniden inşa için 3-4 yıl çalışılması gerektiğini söyledi.