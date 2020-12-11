Diyarbakır, Mardin, Van ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 525 kilo 725 gram toz esrar ile 7 kilogram eroin ele geçirildi

AA'nın haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, uyuşturucuların bulunduğu operasyonlar, İl Jandarma komutanlıklarınca düzenlendi.