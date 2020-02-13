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Dolar hafta boyunca 6-6.05 lira aralığında seyretti. Suriye'de yaşananlar ve koronavirüsün yayılmaya devam etmesi şu ana kadar kurda önemli bir hareket yaşanmasına yol açmadı.

Dolar/TL yeni güne de 5.0496'dan başladı.

Bugün gözler TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı 2019 Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi verisinde olacak. Söz konusu veri büyüme oranı için de bir öncü gösterge olacak.

Bunun yanında aynı saatte aralık ayı Perakende Satış Endeksleri de açıklanacak.

Bu arada Euro/TL de bu sabah itibarıyla 6.5843'ten işlem görüyor.