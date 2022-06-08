Gram altın 1000 lirayı aştı

Gram altın fiyatı dolar/TL'deki yükselişle 1000 liranın üzerini gördü. Geçen haftayı 16.42'den kapayan dolar/TL bugün 17.05'i aşarken kurda bu hafta şu ana kadar yüzde 3.8'lik yükseliş yaşandı.
Dünü 997 liradan kapayan gram altın da bu yükselişe paralel bir şekilde bugün yüzde 1.97 değer kazanarak 1015 liraya kadar yükseldi.
Uluslararası piyasalarda ise doların güçlenmesiyle altın fiyatları aşağı yönlü baskılanıyor. Bu sabah itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0.2'lik düşüşle 1.849 dolara geriledi. Ons fiyatı geçen haftayı 1.851 dolardan kapatmıştı. Yani bu hafta altında aslında yatay bir seyir izlendi.
YELLEN'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI
Bunun yanında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in Rusya'nın yaptırımları altın içeren işlemlerle delmesi durumunda bu ülkenin altın alım-satımına da kısıtlama getirilebileceğini belirtti. Bu açıklama da altının uluslararası piyasalardaki bugün yaşanan düşüşüne katkıda bulundu.
Ancak dolardaki yükseliş sebebiyle gram altın bu hafta yüzde 3.7 değer kazandı. Gram altın geçen haftayı 979 liradan kapatmıştı.
GEÇEN YIL KISA SÜRELİ GÖRDÜ
Gram altın geçen yıl aralık ayında doların 18 lirayı aşmasıyla 20 Aralık sabahında kısa süreliğine Kapalıçarşı'da 1.030 liraya kadar çıkmıştı. Ancak kurdaki düşüşle beraber o hafta 24 Aralık'ta gram altın 670 liraya geriledi. Gram altın 2022 başında ise 792 liradan işlem görüyordu. 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 28 değer kazandı.
FED BEKLENTİLERİ DOLARI GÜÇLENDİRDİ
Dolardaki güçlenmenin ana nedeni ise Fed'e yönelik beklentiler olmaya devam ediyor. ABD'de Fed mart ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizi aralığını 25 baz puan artırmıştı. Geçen ay ise 50 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına çekti.
ABD'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından mayısta yüzde 8.3'e çekildi. Mayısta bir gerileme kaydedilse de yıllık enflasyon yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı. Bunun yanında geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın 390 bin yükseldiği açıklandı. Bu artış 328 binlik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı. Bu veriler Fed'in beklenenden daha agresif sıkılaşma adımları atabileceğine yönelik görüşlerin artmasına yol açtı.
MERKEZ 5 TOPLANTIYI PAS GEÇTİ
Dolar endeksi bu hafta yüzde 0.6 yükseldi. Dolar/TL'deki yükseliş ise daha sert oldu. Yurtiçinde geçen hafta TÜİK mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 73.5'e yükseldiğini duyurdu. Bu rakam yüzde 76'lık piyasa beklentisinin altında kalsa da son 24 yılın en yüksek yıllık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Dünyada Fed'in başını çektiği merkez bankaları enflasyona karşı faiz silahına sarılırken TCMB farklı bir politika izleyerek yılın ilk 5 toplantısında faize dokunmadı. Uzmanlar reel faizdeki gerilemenin TL üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.
CUMA ABD ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK
Cuma günü ABD'de altın yatırımcısı için kritik öneme sahip mayıs ayı enflasyon verisi açıklanacak. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 8 civarında kalması yönünde. Tabii bu verinin detaylarına da bakılacak. Genel tüketici fiyatlarının seyri bakımından gösterge olan çekirdek enflasyonda düşüş eğilimi olup olmadığı da piyasanın yönünde etkili olacak. Beklentilerin çok üzerinde gelecek bir enflasyon oranı Fed'den agresif adım bekleyenlerin sayısını artıracağı için doların güçlenmesi yeniden söz konusu olabilir.
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