Dolarda Rusya yükselişi

Dolar/TL ise bir süredir gözlenen yatay hareket dün Rusya - Ukrayna gerilimiyle yüzde 0,1'lik artışla kuru 13,6760'a taşıdı.

Kur bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,6530 seviyelerinde işlem görmeye başladı ancak Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle küresel piyasalarda dolar endeksi yükselirken, dolar/TL cephesinde de sınırlı yükseliş yaşandı.

Dolar/TL bir süre 13.80 üzerini test ettikten sonra 13.75 bandına çekildi.