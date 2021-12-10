Merkez Bankası, güncel Dolar kurunun 10 Aralık Cuma günü 14 liraya yaklaşmasının üzerine kura müdahale etti. Dolar kurunun 13,95 lirayı bulmasının ardından gelen müdahaleden sonra kurdaki dalgalanma devam etti.

10 ARALIK DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

10 Aralık Cuma gününe 13.79 liradan başlayan dolar kuru öğleden sonra 13.90 lirayı aştı. Dolar 13.95 liradayken Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla piyasaya müdahale etti. Dolar müdahalenin ardından 13.76 liraya kadar geriledi. Ardından yeniden 13.90 liranın üzerine çıktı.

Geçtiğimiz hafta benzer seviyeden Merkez Bankası 2 kez doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu.

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