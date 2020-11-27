Haftayı tamamlarken piyasalar

Son dakika! Dolar ve Euro kaç lira oldu?

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Dün güne 7.95 liradan başlayan dolar/TL günü 7.87 liradan kapatmıştı. Dün gece Merkez Bankası'ndan gelen 'zorunlu karşılık' hamlesinin ardından ise gözler kurun bu karara nasıl tepki vereceğine çevrildi.

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası ve yabancı para cinsi mevduatlarda 2 puan artırdı. Türk Lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

SIKILAŞTIRMA ANLAMINA GELİYOR

Zorunlu karşılık oranı mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Dolayısıyla bu oranda artış normalde parasal sıkılaştırma anlamına gelir.

TL ve döviz likidite sıkıştırması bir anlamda bu başı boş piyasada dolaşan parayı çekmek bağlamak için yapılan bir harekettir ve normalde kurun artmasını engellemek için yapılır. Ancak özellikle son 2 yılda Türkiye'de bu hamlenin ters etki yarattığına zaman zaman şahit olundu. Paranın piyasadan çekilmesiyle spekülatif artışın daha da ivme kazandığı görüldü.

Dolayısıyla bugün kurların bu hamleye vereceği tepki merakla bekleniyor.

Dolar yeni güne 7.88, Euro ise 9.40 liradan başladı. Yani şimdilik kurlarda önemli bir hareket yaşanmadı.

KORONAVİRÜS TEDİRGİNLİKLE İZLENİYOR

Bugün açıklanacak veriler arasında ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi önem olarak öne çıkıyor. Ancak bu verinin kurları etkilemesi beklenmiyor.

Bunun yanında Türkiye ve dünyada koronavirüs vakalarındaki artış kısa vade için piyasaları tedirgin ediyor. Buna karşılık aşı ile ilgili gelen her olumlu ve ciddi haber risk iştahında artışa yol açıyor.

FAİZ ARTIRIMI SONRASI SERT DÜŞMÜŞTÜ

Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 475 baz puan faiz artırımı kararı çıkmasının ardından karar öncesi 7.80 liradan işlem gören doların 7.52'ye kadar gerilemesine yol açmıştı. Ancak 19 Kasım'da yaşanan bu düşüş kalıcı olmadı. Bu hafta salı ve çarşamba günleri dolar zaman zaman 8 liranın üzerine tırmandı.

Ancak özellikle dün yaşanan düşüşle 7.90 liralık kritik seviyenin altına geriledi.