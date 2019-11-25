Dolarda son durum

Geçen hafta 5.70 altını gören dolar kuru 25 kasım haftasına 5.71 seviyelerinden başlıyor. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmazken bu hafta gözler ABD ve euro bölgesinden gelecek haberlerde olacak.

Fed Başkanı Powell bu gece 03:00 civarı Rhode Island'da bir konuşma yapacak ve çarşamba günü de bej kitap yayımlanacak. Ayrıca ABD 3. çeyrek büyüme rakamları ve Şükran Günü tatili öncesi şirket verileri de takip ediliyor.

Piyasaların en önemli gündem maddesi olan ticaret görüşmelerine dair karışık mesajlar gelmeye devam ediyor. Çin ve ABD liderleri ilk safhaya yönelik anlaşmanın imzalanmasının yakın olduğunu söylemekle beraber ilginç açıklamalar da geldi.

Donald Trump, cuma günü Çin ile ticari bir anlaşmaya “çok yaklaştıklarını” söylerken “esas sorun, bunu yapmak isteyip istemediğim.” dedi ve Hong Kong kaynaklı gelişmeler nedeniyle müzekereleri bozabileceği kaygısı oluştu. Çin lideri Şi ise gerektiğinde misilleme yapmaktan çekinmediklerini belirtti.

Euro bölgesinde ise enflasyon rakamları gelecek. ECB'nin başına geçen Lagarde, bankanın bir türlü yakalanamayan yüzde 2 enflasyon hedefi nedeniyle bankanın stratejisinin gözden geçirileceğini belirtmişti.

Haftanın son gününde ise Çin PMI verileri bekleniyor.