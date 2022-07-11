'Doktorlar silahlandırılsın' talebine Bakan Koca'dan sert tepki

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Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen), 'Sağlıkta Şiddet için Acil Önlem önerilerimiz' başlıklı bir dizi talepte bulundu.

Önerilerin 4'üncü maddesinde ise, 'doktorlar silahlandırılsın' denilerek, "Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması" talebinde bulunuldu.

BAKAN KOCA'DAN SERT TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklamaya sert tepki göstererek şunları kaydetti:

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar."

TALEPLERDE 6 MADDE YER ALMIŞTI

Hekimsen'in, 'Sağlıkta Şiddet için Acil Önlem önerilerimiz' başlıklı taleplerinde şu maddeler yer aldı;

1) Sağlık Kurumlarına girişlerde metal detektörü vb uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.

2) Sağlık Kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması.

3) Sağlıkta şiddetten hapis cezası alan ya da şiddetten sanık olan insanların yalnızca hastanelerin mahkum koğuşlarından sağlık hizmeti almaları, acil servis dahil kırmızı triyaj dışında hiçbir sağlık kurumuna girmelerinin engellenmesi, ancak bir kurul raporu ile bu durumun kaldırılması.

4) Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması.

'Özlük Hakları İle İlgili öneriler' bu maddelere yer verildi;

1)Hekimlerin Ek gösterge ve maaş tazminatlarının asgari dünya standartlarında olduğu gibi diğer bir sağlık çalışanının asgari 3 katı, asgari ücretin de 7 katından az olmamasının sağlanması.

2) Emekli hekimlerin gelirlerinin uygun düzeye getirilmesi.