Doktor, maganda kurşunuyla ağır yaralandı!

İHA

Olay dün, Altınordu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli olan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aksın Serarslan’ın, balkonda bulunduğu esnada başına saçma isabet etti.

İHA'nın haberine göre, balkon camında da kırıklar oluşan ve Ordu’daki özel bir hastaneye götürülen, kafa travması teşhisi konulan Serarslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Opr. Dr. Serarslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

"ŞİDDETLİ BİR SES ÇIKTI, KORKTUK"

Olay esnasında evde olan ve şiddetli bir şekilde cam patlaması sesi üzerine korktuğunu belirten Hanife Baş isimli komşusu da, “Evdeydim ve şiddetli bir ses çıktı. O esnada kapıya da çıkmadım. Sonrasında ise doktorun vurulduğunu söylediler. Sonrasında yerlerdeki kan izlerini gördüm. Nasıl olduğunu anlamadım. Gelen ambulans seslerini de duydum. Mermiyi kimin attığını bilmiyorum” dedi.

"BİR SÜRE ÖNCE YİNE SİLAH SESLERİ GELMİŞTİ"

Olaydan bir süre önce yine aynı yerden silah sesleri duyduklarını ifade eden Baş, “Ben yaklaşık 2 hafta önce bahçede çalışırken yukarıdan silah sesi geldi. Orada birisi var ama deli midir, akıllı mıdır bilmiyorum. Komşumuz silah atana ‘burada insan var’ diye bağırdı ama o hiç dinlemedi ve yine attı. Sonrasında eve geldim ve bu zaman kadar silah atılmamıştı. Yaralanan doktor komşumuz, gidip gelmedik ancak oğlum fotoğrafını gösterince üzüldüm, yazık günah” ifadelerine yer verdi.