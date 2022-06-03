Doğu ve Güneydoğu toz içinde

Kayseri kent merkezinde dün akşam başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar devam etti.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte vatandaşlar, tozla kaplanan araçlarını temizledi.
NİĞDE
Niğde'de toz taşınımı nedeniyle sokaklarda, evlerin balkonunda ve araçların üzerinde toz tabakası oluştu.
Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerindeki tozları temizledi.
SİVAS
Sivas'ta da gece saatlerinde başlayan toz taşınımı sabah saatlerine kadar sürdü.
Toz taşınımı nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.
KIRŞEHİR
Kırşehir ve ilçelerinde gece saatlerinde rüzgarla başlayan toz taşınımı etkili oldu.
Polis ve jandarma trafik ekipleri, görüş mesafesinin de düşmesi nedeniyle kara yolları güzergahında sürücüleri uyardı.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de sürücüler araçlarının üzerinde oluşan tozu temizledi, esnaf da iş yerlerinin önünü süpürüp camlarını sildi.
Pastane işletmecisi İshak Alkan, "Sabah kalktığımda arabalar ve yollarda sanki kırağı düşmüş gibi tozla karşılaştım." dedi.
ADANA
Adana kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle park halindeki araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin de kısmen düştüğü kentte insanlar tozla kaplanan araçlarını temizledi.
HATAY
Hatay'ın kent merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerinde etkili olan toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesi düştü, park halindeki araçlarda toz birikintileri meydana geldi.
OSMANİYE
Osmaniye'de de toz taşınımı kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.Kentte akşam saatlerinde itibaren etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi azaldı ve görüş mesafesi düştü. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı.
Kentteki esnaftan bazıları dükkanlarının önünü suyla temizledi.Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yer yer etkili olan toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.
Vatandaşlardan Gözde Öncü, toz taşınımı nedeniyle gündelik yaşamda zorluk çektiğini belirtti.
Fatih Kar da arabasını sabah saatlerinde yıkattığına pişman olduğunu dile getirerek, nefes almakta zorlandığını söyledi.
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