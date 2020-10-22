Diyarbakır'da HDP operasyonu! Gözaltılar var

DHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında harekete geçen polis ekipleri, merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama başlattı. Soruşturmaya yönelik açıklama yapılmazken, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı. Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.