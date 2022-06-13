Diyarbakır'da fabrika yangını! Gökyüzünü duman kapladı

İHA

Olayda, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da yaptığı açıklamada, "Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Dumandan etkilenen birkaç kişi var. İçeride kimse bulunmuyor" ifadelerini kullandı.