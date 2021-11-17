Çavuşoğlu: Ermenistan'ın yaptığı terör saldırısıdır

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile düzenlendiği ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Can Azerbaycan 28 yıldır Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları aldı, Türk'ün gücü gösterdi. Azerbaycan yalnız değildir." dedi.

ERMENİSTAN'IN YAPTIĞI TERÖR SALDIRISIDIR

Bakan Çavuşoğlu, "Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır. Ermenistan, 'Ben barış istemiyorum, provokasyon istiyorum' diyor. Kim kaybediyor? Yine Ermenistan kaybediyor. Ermenistan'ın barıştan yana tutum göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı.