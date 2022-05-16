DEVA Partisi'nden KHK eylem planı

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Habertürk'e konuşan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 125 binden fazla kişinin OHAL kararnameleri ile ihraç edildiğini söyledi.

KHK'larla ihraç edilenlerin ailelerinin de büyük mağduriyetler yaşadığını belirten Yeneroğlu, "Sadece sohbet, toplantı, yemek gibi legal faaliyetlere katıldıkları ya da o dönem bir bankaya para yatırdıkları veya yine o dönem devletin kamu yararı gözeten kurumlar arasında gördüğü sendikalarda, sivil toplum kuruluşlarında bulundukları için insanlar terör örgütü üyeliğinden yargılandı. Bir kişinin terör örgütü üyeliğinden yargılanması için örgütün, terör örgütü vasfının bilinci içinde örgüte destek vermesi ve örgütün amaçlarını kendisine hedef koyması lazım" dedi.

"YENİDEN YARGILAMA MÜESSESESİ AÇILMALI"

Yeneroğlu, "İnsanlar hangi suçu işlemişse o suçtan yargılanmalı, işlememiş ise mahkumiyeti sonlandırılmalı. Beraat edenler, soruşturma geçirip takipsizlik alanlar memursa mutlaka iade edilmeli. Ceza yargılamaları ile ilgili bir kişi terörle mücadele kanunu bağlamında herhangi bir suç işlemediği takdirde yeniden yargılama müessesine başvurduğunda yeniden yargılama müessesesi açılmalı" dedi.

"OHAL KOMİSYONU LAĞVEDİLMELİ"

İhraçların hala devam ettiğini belirten Mustafa Yeneroğlu, "OHAL Komisyonu lağvedilmeli. İhraçlar 375 sayılı KHK'nın 35. maddesine dayandırılıyor, bu tamamen hukuksuz, savunma dahi alınmadan insanlar ihraç ediliyor. İhraçların dayandığı kanunlar iptal edilmeli" dedi.

Söz konusu çözüm önerilerinin yasa teklif haline getirilip önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

Mustafa Yeneroğlu, 72 sayfalık eylem planının tamamını 17 Mayıs Salı günü saat 11:00'de açıklayacak.