Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

13 Mart Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya