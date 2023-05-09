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2 çocuk annesi, evinde 3 kurşunla öldürülmüştü! Yanında büyüttüğü yeğeni aranıyor

Adana'da dün tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Derya Şengül'ün ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. Kan donduran olayda Şengül'ün yanında büyüttüğü yeğeni Ö.Ş.'nin şüpheli olarak arandığı kaydedildi

Giriş: 09.05.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da öldürülen Derya Şengül'ün ardından şüpheli olarak yeğeni aranıyor!
Derya Şengül'ün ölümünde şüpheli olarak yeğeni aranıyor!
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DHA

Adana'da dün evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan iki çocuk annesi Derya Şengül'ün (45) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

DHA'nın haberine göre polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karıştığı belirlenen Şengül'ün eşinin yeğeni Ö.Ş.'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi olarak aranan dövmeci Ö.Ş.'yi, Derya Şengül'ün büyüttüğü öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi. Şengül'ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

DÖVMECİ YEĞEN HER YERDE ARANIYOR

Polis, yaptığı araştırma sonucu, Derya Şengül'ü öldüren kişinin, çocukluktan bu yana yanında büyüttüğü eşinin yeğeni Ö.Ş. olabileceğini belirledi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Dövmecilik yaptığı ve son dönemlerde sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Ö.Ş.'nin cinayetten 6 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına İngilizce "Bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey ayrılmaktır" yazması dikkat çekti.

Bu sabah Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Derya Şengül'ün cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere teslim alınarak defnedilmek üzere Ceyhan'a götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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