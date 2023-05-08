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Adana'da 2 çocuk annesi kadın 3 kurşunla öldürüldü!

Adana'da vahşi bir cinayet işlendi. Kentte 2 çocuk annesi Derya Şengül, evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Katil zanlısının bulunması için çalışma başlatıldı

Giriş: 08.05.2023 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Vahşi cinayet! Kadın cinayetlerinde son kurban Derya oldu
DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu.

DHA'da yer alan habere göre olay, bugün öğlen saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi.

Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi.

Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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